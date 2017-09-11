Руди Гарсия: "Кричалки "В отставку, Гарсия" - это нормально"

Главный тренер "Марселя" Руди Гарсия после поражения от "Ренна" в матче 5-го тура чемпионата Франции (1:3) отметил, что с пониманием относится к призывам фанатов уйти наставника в отставку. Также он не зацикливается на проигрыше, так как необходимо думать о следующей игре.

- Кричалки "В отставку, Гарсия" - это нормально, фанаты хотят, чтобы команда всегда побеждала, - цитирует L'Equipe Гарсия. - Это поражение было тяжелым в психологическом плане и для игроков. Мы ничего не говорим, а молчим и работаем. Нужно готовиться к четвергу (матч в Лиге Европы против "Коньяспора". - Прим. "СЭ").

- Вы не беспокоитесь?

- Нет. Мне грустно, я не хочу видеть, чтобы "Марсель" играл так, как это было в первом тайме с "Ренном", мне не нравятся поражения. Но нужно делать выводы, а не разговаривать. Конечно, у нас есть работа и долгий путь.