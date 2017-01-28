Руди Гарсия: "Эта победа - ответ "Марселя"

Главный тренер "Марселя" Руди Гарсия остался доволен тем, как команда провела матч чемпионата Франции с "Монпелье" (5:1). По его словам, это было реакцией на два поражения от "Монако" и "Лиона".

– Это ответ, потому что нам хотелось вернуться на победный путь, – цитирует AFP Гарсия. – Мы хотели показать, какой командой можем быть. Очень приятно дома забить пять мячей, порадовать наших болельщиков. На некоторое время мы позволили "Монпелье" вернуться в игру, но все же добились уверенной победы. Нужно быть последовательными все 95 минут игры.