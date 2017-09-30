"Ростов" выразил поддержку пострадавшим на матче "Амьен" – "Лилль"

"Ростов" на официальной странице в Твиттере выразил поддержку пострадавшим болельщикам на матче 8-го тура чемпионата Франции между "Амьеном" и "Лиллем". Встреча была прервана на 16-й минуте после того, как фанаты упали с трибуны. Игра была отменена.

Пострадали более 20 человек, трое из них получили серьезные травмы.

– "Ростов" выражает поддержку пострадавшим болельщикам "Лилля" на матче с "Амьеном", – говорится в сообщении ростовчан.

Падение болельщиков с трибуны во Франции. Подробности