Россиянин Адуев подписал первый контракт с "Монпелье"

Полузащитник "Монпелье" Амир Адуев подписал первый профессиональный контракт с клубом. Он вступит в силу 1 июля 2018 года. 18-летний российский легионер находится в системе "Монпелье" на протяжении четырех лет.

– Я очень рад возможности подписать свой первый контракт. Моя мечта осуществилась, – приводит слова Адуева официальный сайт "Монпелье". – Мне крайне интересно, как именно я смогу найти общий язык со своими партнерами. Сейчас же во мне преобладают радостные эмоции.

Адуев, имеющий российский паспорт, с двух лет живет во Франции. Он выступал за юношеские сборные Франции и был капитаном команд не старше 18 и 19 лет.