Рони Лопеш вернется в строй быстрее, чем ожидалось

Полузащитник "Монако" Рони Лопеш восстановится после травмы быстрее, чем предполагалось. Португалец повредил подколенное сухожилие, ожидалось, что он пропустит не менее месяца.

– Спасибо всем за приятные сообщения поддержки, – написал в своем Твиттере одноклубник Александра Головина. – Приятно знать, что меня поддерживают в трудные моменты. Я вернусь раньше, чем прогнозировалось.

22-летний Лопеш в нынешнем сезоне провел четыре матча в лиге 1, забив один мяч. Также после травмы восстанавливается и Головин, который пока еще в "Монако" не дебютировал.