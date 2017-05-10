Ромен Алессандрини: "Я не мог спокойно ходить по Марселю"

Полузащитник "Лос-Анджелес Гэлакси" Ромен Алессандрини объяснил, почему ушел из "Марселя" минувшей зимой. Хавбек признался, что ему было тяжело выдерживать давление во Франции.

– В "Марселе" меня все тяготило, – цитирует France Football Алессандрини. – Ты не можешь спокойно пройти по улице. Это довольно печально. Я не стыжусь того, что сделал в "Марселе". Мне удалось забить 11 мячей, я выкладывался по полной программе. Но травмы мешали раскрыться. Ни о чем не жалею. Я мечтал играть в родном городе. Но не думал, что мне придется столько терпеть в "Марселе". Это сложнее, чем я думал.