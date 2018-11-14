Роман Бабаев: "Головин не просится назад в ЦСКА"

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев в интервью "СЭ" заявил, что экс-хавбек армейцев Александр Головин, ныне выступающий за "Монако", не просится назад в Москву, несмотря на сложную турнирную ситуацию, в которой находятся монегаски.

- Конечно, тяжело начинать европейскую карьеру с такой ситуации, - сказал Бабаев. - Но, как говорится, что не убивает, делает нас сильнее. Это очень серьезная для Саши закалка. Надеюсь, он вместе с одноклубниками скоро выйдет из непростого положения.

– То есть назад в ЦСКА не просится?

– Нет, нет. Он боец! Я бы сильно удивился, если бы Саша так себя повел. Достаточно посмотреть на его карьеру – где начинал, откуда приехал. Его невзгодами не напугаешь. Головин – не тепличный футболист, который привык к зоне максимального комфорта. Он сам всего добивался с детских лет. Просто сейчас наступило очередное испытание, которое, уверен, он преодолеет.

– И все-таки не исключаете варианта, что зимой ЦСКА может арендовать Головина у "Монако"?

– Понимаю, что многие привыкли к нашему "ходу конем". Но в данном случае я почти уверен, что такой сценарий практически невозможен. Убежден, что Саша хочет продолжить играть в Европе. (Виталий Айрапетов)

"Монако" после 13 туров занимает предпоследнее место в чемпионате Франции, имея в активе 7 очков.

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