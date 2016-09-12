17:26 | ФУТБОЛ — Франция

Ролан Курбис покинул "Ренн"

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Французский специалист Ролан Курбис покинул пост советника президента "Ренна". 63-летний француз, работавший ранее главным тренером "Алании", зимой этого года перебрался в стан красно-черных, а также в конце прошлого сезона тренировал команду.

- Мой контракт с "Ренном" завершен, - цитирует RMC Курбиса. - У нас были некоторые договоренности. Я приложил все усилия для успешной интеграции Кристиана Гуркюффа, а также помог "Ренну" на трансферном рынке. У меня остались дружеские отношения со всеми работниками в клубе. Буду следить за командой с большим вниманием.

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