Ролан Курбис покинул "Ренн"

Французский специалист Ролан Курбис покинул пост советника президента "Ренна". 63-летний француз, работавший ранее главным тренером "Алании", зимой этого года перебрался в стан красно-черных, а также в конце прошлого сезона тренировал команду.

- Мой контракт с "Ренном" завершен, - цитирует RMC Курбиса. - У нас были некоторые договоренности. Я приложил все усилия для успешной интеграции Кристиана Гуркюффа, а также помог "Ренну" на трансферном рынке. У меня остались дружеские отношения со всеми работниками в клубе. Буду следить за командой с большим вниманием.