Род Фанни: "Руди Гарсия проявил ко мне неуважение"

Защитник "Марселя" Род Фанни раскритиковал главного тренера команды Руди Гарсия. По словам 36-летнего игрока, наставник обещал ему игровую практику, которой не обеспечивает.

– Перед сезоном тренер четко мне сказал, что будет рад, если я останусь, – цитирует Le Figaro Фанни. – Он отмечал мою роль в команде и заявлял, что будет на меня рассчитывать. Но мы видим, как все в итоге сложилось. Для меня главное – клуб. Мнение тренера не интересует. Но он показал неуважение ко мне. Я не прошу жалости, а хочу, чтобы ко мне относились как к достойному.