Род Фанни: "Балотелли - это "русская рулетка" для "Ниццы"

Защитник "Марселя" Род Фанни считает, что "Ницца" может и прогадать, и выиграть, подписав нападающего Марио Балотелли. Фанни предстоит встретиться с итальянцем во время ближайшего матча команд, запланированного на воскресенье.

– Балотелли – это "русская рулетка", – цитирует L’Equipe Фанни. – Хорошо, если окажется, что его голова на плечах, плохо, если он покажет свою изнанку. Пусть за него скажут все действия на поле. Но не нужно недооценивать его, ориентируясь только на последние неудачные сезоны. Если он согласился поехать в "Ниццу", значит готов реабилитироваться и мстить. Его гордость наверняка была задета в последнее время. Он может показать свое настоящее лицо и захочет доказать свою состоятельность.

Напомним, что "Ницца" является соперником "Краснодара" по группе Лиги Европы.