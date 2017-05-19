Род Фанни: "Арбитр Тюрпен заслуживает медаль"

Защитник "Марселя" Род Фанни все еще злится на главного арбитра матча 37-го тура чемпионата Франции против "Бордо" (1:1). По мнению 35-летнего француза, соперник забил свой мяч с нарушением правил.

- В воскресенье мы были очень разочарованы голом "Бордо", - цитирует L'Equipe Фанни. - Перед игрой я сказал Эвра: "Вот увидишь, Тюрпен будет свистеть всякий раз, когда мы будем касаться мяча". Немногие арбитры помогают нам, "Марсель" никогда не получает пенальти, но Тюрпену нужно вручить медаль.

Стоит отметить, что по итогам этого сезона Клеман Тюрпен был признан лучшим международным арбитром по версии профсоюза футболистов Франции (UNFP).