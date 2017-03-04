Роберт Берич: "Роналду всегда хочет забивать, а я же хочу выигрывать"

Форвард "Сент-Этьена" Роберт Берич заявил, что ему не нравится стиль игры форварда "Реала" Криштиану Роналду. Словенец раскритиковал португальца за то, что тот бьет из любой позиции.

- Мне нравится прозвище "Зеленый терминатор", которое мне дали фанаты, - цитирует L'Equipe Берича. - Я должен оставаться спокойным и хладнокровным перед воротами соперника. Как Роналду? На самом деле, я не люблю Криштиану. Он всегда хочет забивать, он бьет с любой позиции. Я же хочу выигрывать. Поэтому я сначала анализирую ситуацию, а потом бью, но если есть партнер по команде в лучшем положении, то я предпочитаю сделать ему передачу.