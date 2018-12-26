Ринат Билялетдинов: "Головину нужно просто перетерпеть этот период и продолжать работать"

Бывший главный тренер "Рубина" Ринат Билялетдинов заявил, что у полузащитника "Монако" Александра Головина​ неудачный отрезок в карьере. Он отметил, что футболисту нужно просто перетерпеть этот период и продолжать работать.

– На сегодня можно сказать, что это объективно неудачный отрезок в карьере Головина, – приводят "Известия" слова Билялетдинова. – Но на то есть объективные причины. Летом в команде серьезно обновился состав, и сразу же перестроиться не удалось. Так случается, и это нормально. Саше нужно просто перетерпеть этот период и продолжать работать. Никто не обещал, что будет легко.

22-летний россиянин присоединился к монегаскам 27 июля 2018 года, подписав 5-летний контракт. В текущем сезоне Головин провел 13 матчей за "Монако" и отметился одной голевой передачей.

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