Рикардо Гомес назначен генеральным менеджером "Бордо", Бедуэ и Коллетер - тренеры команды

"Бордо" объявил о возвращении в клуб Рикардо Гомеса, который возглавлял команду с 2005 по 2007 год. Бразильский специалист назначен на должность генерального менеджера "Бордо". Также клуб в своем сообщении объявил, что исполнявший обязанности главного тренера Эрик Бедуэ назначен старшим тренером, а его помощником будет Патрик Коллетер, который не имеет нужного сертификата для работы главным тренером.

Коллетер работал помощником Рикардо Гомеса в "Бордо" и "Монако" с 2005 по 2009 год. Бедуэ же был тренером по физподготовке при Густаво Пойете, которого на старте сезона отстранили от работы из-за конфликта с руководством клуба.

Напомним, что "Бордо" является соперником "Зенита" по групповому турниру Лиги Европы.