Рибери заплатил французскому клубу, чтобы тот подписал контракт с его братом

Агент Кристофф Атто в своей книге "Мои секреты агента" рассказал любопытную историю о полузащитнике "Баварии" Франке Рибери. Французский хавбек в 2010 году заплатил клубу третьего дивизиона Франции "Байонну", чтобы тот подписал его старшего брата Франсуа. Хавбек сборной Франции перевел на счет любительского клуба 40 тысяч евро, что эквивалентно однолетнему контракт с зарплатой в 2,5 тысячи евро, включая налоги и расходы на жилье. В итоге Франуса Рибери в сезоне-2010/11 провел три матча за "Байонн" в третьем дивизионе страны.

Также за свою карьеру Рибери-старший поиграл за такие клубы, как "Кале", "Ле-Туке" и "Булонь".

Напомним, что у Франка Рибери также есть младший брат, который ныне выступает за "Газелек".