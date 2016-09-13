Риад Будебуз: "Манчестер Юнайтед" предлагал контракт на 4 года с хорошими финансовыми условиями"

Полузащитник "Монпелье" Риад Будебуз рассказал, что в юношеские годы его хотел заполучить "Манчестер Юнайтед". Английский клуб предлагал игроку четырехлетний контракт, но тот решил не торопиться и перебрался в "Сошо".

- Я вел переговоры с "Сошо", когда мой отец получил звонок от "Манчестер Юнайтед", - цитирует L'Equipe Будебуза. - Мы не верили в это, до тех пор, пока представитель английского клуба не приехал к нам с четырехлетним контрактом с хорошими финансовыми условиями. В то время такая сумма была слишком много для нас. Мы были предусмотрительны, поэтому посчитали, что переходить мне в такой клуб слишком рано.