"Реймс" обыграл "Страсбур" на своем поле

"Реймс" одержал домашнюю победу над "Страсбуром" на своем поле со счетом 2:1.

Счет в игре на шестой минуте открыл полузащитник хозяев Мусса Думбья. В начале второго тайма Адриен Томассон выровнял положение. Победу "Реймсу" принес точный выстрел Матье Кафаро.

Благодаря этой победе, "Реймс" поднялся на восьмое место, имея в своем активе 25 очков в 18 матчах.

Чемпионат Франции. Лига 1

18-й тур

"Реймс" - "Страсбур" - 2:1 (1:0)

Голы: Думбья, 6 (1:0). Томассон, 48 (1:1). Кафаро, 65 (2:1).

"Реймс": Менди, Энгелс, Фокет, Абдельхамид, Конан, Ромао, М.Мартен (Кафаро, 64), Шавалерен, Думбья (Ндом, 77), Сук Хюн Джун (Оджо, 88), Уден.

"Страсбур": Селс, Коне, Лала, Митрович, Мартинес, Ж.Мартен, Томассон, Каси (Зохи, 76), Сиссоко (Да Кошта, 83), Мотиба, Айорк (Корнье, 67).

Предупреждения: Ромао, 71. Митрович, 77.

Судья: Батта.

15 декабря. Реймс. Стадион "Stade Auguste Delaune".