Решение по расизму в адрес Балотелли примут через месяц

Дисциплинарная комиссия Франции начала расследование по поводу расистских оскорблений в адрес нападающего "Ниццы" Марио Балотелли в матче 25-го тура чемпионата страны против "Дижона"​. Итоговое заседание по этому вопросу состоится 15 марта.

Напомним, трибуны начали оскорблять итальянца, а когда тот обратился к арбитру, игроку была показана желтая карточка. Позже диктор по стадиону призвал фанатов прекратить оскорбления.

На этой неделе организация Kick It Out, занимающаяся вопросами расизма в футболе, призвала судью к ответу, а уполномоченный совет Ассоциации чернокожих людей (CRAN) подал на него иск в суд.

Балотелли получил желтую карточку за возмущение расистскими выкриками //

Kick It Out призвала к ответственности судью, показавшего желтую карточку Балотелли //

На арбитра, показавшего желтую карточку Балотелли, подали иск в суд за расизм