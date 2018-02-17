01:44 | Футбол — Франция

Решение по расизму в адрес Балотелли примут через месяц

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Дисциплинарная комиссия Франции начала расследование по поводу расистских оскорблений в адрес нападающего "Ниццы" Марио Балотелли в матче 25-го тура чемпионата страны против "Дижона"​. Итоговое заседание по этому вопросу состоится 15 марта.

Напомним, трибуны начали оскорблять итальянца, а когда тот обратился к арбитру, игроку была показана желтая карточка. Позже диктор по стадиону призвал фанатов прекратить оскорбления.

На этой неделе организация Kick It Out, занимающаяся вопросами расизма в футболе, призвала судью к ответу, а уполномоченный совет Ассоциации чернокожих людей (CRAN) подал на него иск в суд.

Балотелли получил желтую карточку за возмущение расистскими выкриками //
Kick It Out призвала к ответственности судью, показавшего желтую карточку Балотелли //
На арбитра, показавшего желтую карточку Балотелли, подали иск в суд за расизм

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КОММЕНТАРИИ (5)
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Последний Легион

сам прочитал невнимательно спросонья. lol

10:31

Последний Легион

onlyspartak ______________________________________ Какие итальяшки? Ты учись читать внимательно. В данном случае - чемпионат Франции.

10:24

onlyspartak

Сами итальяшки, недалеко от жителей солнечного Кавказа ушли, что бы кого оскарблять на почве расизма. Но с другой стороны не верю что там были именно расисткие выкрики были, мне кажется гнобили именно Балотелли, независимо от цвета кожи, а больные на голову люди, увидели здесь как обычно расизм.

10:17

Konst053

А почему только Балотелли? В "Ницце", вроде, и белых-то нет. Ассортимент потенциальных "жертв расизма" просто огромен. Или они только италонегров гнобят, а франконегры - свои...

08:10

Патриот Сибири

Такой бред! Где они увидели расизм в России?! Этот КРАН - исчадие Обамы!!! ЧМ наш, Обама, успокойся!

08:06

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