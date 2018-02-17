Решение по расизму в адрес Балотелли примут через месяц

Дисциплинарная комиссия Франции начала расследование по поводу расистских оскорблений в адрес нападающего "Ниццы" Марио Балотелли в матче 25-го тура чемпионата страны против "Дижона". Итоговое заседание по этому вопросу состоится 15 марта.
Напомним, трибуны начали оскорблять итальянца, а когда тот обратился к арбитру, игроку была показана желтая карточка. Позже диктор по стадиону призвал фанатов прекратить оскорбления.
На этой неделе организация Kick It Out, занимающаяся вопросами расизма в футболе, призвала судью к ответу, а уполномоченный совет Ассоциации чернокожих людей (CRAN) подал на него иск в суд.
Балотелли получил желтую карточку за возмущение расистскими выкриками //
Kick It Out призвала к ответственности судью, показавшего желтую карточку Балотелли //
На арбитра, показавшего желтую карточку Балотелли, подали иск в суд за расизм
Последний Легион
сам прочитал невнимательно спросонья. lol
10:31
Последний Легион
onlyspartak ______________________________________ Какие итальяшки? Ты учись читать внимательно. В данном случае - чемпионат Франции.
10:24
onlyspartak
Сами итальяшки, недалеко от жителей солнечного Кавказа ушли, что бы кого оскарблять на почве расизма. Но с другой стороны не верю что там были именно расисткие выкрики были, мне кажется гнобили именно Балотелли, независимо от цвета кожи, а больные на голову люди, увидели здесь как обычно расизм.
10:17
Konst053
А почему только Балотелли? В "Ницце", вроде, и белых-то нет. Ассортимент потенциальных "жертв расизма" просто огромен. Или они только италонегров гнобят, а франконегры - свои...
08:10
Патриот Сибири
Такой бред! Где они увидели расизм в России?! Этот КРАН - исчадие Обамы!!! ЧМ наш, Обама, успокойся!
08:06