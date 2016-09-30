"Ренн" вырвал победу у "Генгама"

"Ренн" на последних минутах выиграл у "Генгама" в матче 8-го тура чемпионата Франции. Стоит отметить, что гости играли в меньшинстве с 64-й минуты встречи, а также хозяева не реализовали пенальти.

Чемпионат Франции

Лига 1

8-й тур

"Ренн" - "Генгам" - 1:0 (0:0)

Гол: Диакаби, 90+2.

Нереализованный пенальти: Грощицки (Р), 66 (вратарь).

"Ренн": Костиль, Данзе, Бааль, Мендеш, Мексер, Фернандеш, Андре, Нтеп Мадиба (Энрике, 89), Юну (Диакаби, 79), Грощицки, Сьо (Саид, 60).

"Генгам": Юнссон, Сорбон, Ангуа, Кербрат, Икоко, Жиресс (Блас, 66), Салибюр (Санко, 84), Диалло, До, Коко (Де Пов, 90+2), Бриан.

Предупреждения: Коко, 30. Диалло, 39. Юну, 45+2. Диакаби, 90+3.

Удаление: Диалло (Г), 64.

Судья: Ренвий.

30 сентября. Ренн. Стадион "Роазон Парк".