"Ренн" в меньшинстве сыграл вничью с "Лионом"

"Ренн" на своем поле сыграл вничью с "Лионом" в матче 31-го тура чемпионата Франции. Уже на четвертой минуте хозяева остались в меньшинстве, но Александр Ляказетт не смог реализовать пенальти, поэтому в первом тайме счет открыт не был. В начале второй половины встречи гости вышли вперед, но красно-черные под занавес встречи смогли сравнять счет.

Чемпионат Франции

Лига 1

31-й тур

"Ренн" - "Лион" - 1:1 (0:0)

Голы: Корне, 52 (0:1). Мубеле, 81 (1:1).

Нереализованный пенальти: Ляказетт, 6 (вратарь).

"Ренн": Костиль, Данзе, Мексер, Бенсебаини, Гнаньон, Гуркюфф, Амальфитано (Мубеле, 44), Шантом (Фигейреду, 59), Андре, Прцич, Сьо (А.Диакаби, 78).

"Лион": Антони Лопеш, Морель, Рафаэл да Силва, Янга-Мбива, М.Диакаби, Вальбуэна (Депай, 70), Толиссо, Дардер (Фекир, 79), Тузар, Ляказетт, Корне.

Предупреждения: Данзе, 60. Янга-Мбива, 90+2.

Удаление: Бенсебаини, 5.

Судья: Готье.

02 апреля. Ренн. Стадион "Роазон Парк".