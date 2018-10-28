"Ренн" уступил "Реймсу"

"Ренн" проиграл "Реймсу" (0:2) в матче 11-го тура чемпионата Франции. В составе победителей дубль сделал Реми Уден.

"Реймс" набрал 14 очков и занимает девятое место. У "Ренна" 12 очков и 13-я позиция. В следующем туре "Реймс" примет "Монако", а "Ренн" на выезде сыграет с "Каном".

Чемпионат Франции

Лига 1

11-й тур

"Ренн" - "Реймс" - 0:2 (0:1)

Голы: Уден, 16 (0:1). Уден, 53 (0:2).

"Ренн": Диалло (Коубек, 46), Да Силва, Траоре, Бенсебаини, Желен, Бен Арфа (Леа Силики, 70), Гренье, Андре, Буриго, Дель Кастильо (Ньянг, 56), Сарр.

"Реймс": Менди, Энгелс, Фокет, Абдельхамид, Конан, Ромао, Мартен (Дингоме, 61), Шавалерен, Думбья (Кафаро, 70), Чаваррия, Уден (Ндом, 81).



Предупреждения: Сарр, 25. Бенсебаини, 59. Уден, 72. Буриго, 74. Фокет, 90+2.

Судья: Мийо (Франция).

28 октября. Ренн. Стадион "Roazhon Park (Stade de la Route de Lorient)".

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