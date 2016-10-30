"Ренн" победил "Метц"

"Ренн" на своем поле в матче 11-го тура чемпионата Франции с минимальным счетом обыграл "Метц".

Чемпионат Франции

Лига 1

11-й тур

"Ренн" – "Метц" – 1:0 (0:0)

Гол: Саид, 56.

"Ренн": Костиль, Данзе, Бааль, Мендеш, Гнаньон, Андре, Нтеп Мадиба, Прцич, Грощицки (Диакаби, 64), Сьо (Эрасмус, 76), Саид (Бенсебаини, 84).

"Метц": Дидиллон, Ассу-Экотто, Фалетт, Милан, Ривьере, Коад, Манджек (Молле, 82), Дукуре (Диалло, 66), Сарр, Мевлют Эрдинч, Нгюетт (Лежен, 78).

Предупреждения: Коад, 11. Ривьере, 13. Фалетт, 75.

Судья: Эннжими.