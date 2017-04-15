"Ренн" переиграл "Лилль", "Монпелье" выиграл у "Лорьяна"

"Лилль" проиграл "Ренну" в матче 33-го тура чемпионата Франции. В других встречах "Монпелье" взял верх над "Лорьяном", "Генгам" переиграл "Тулузу", а "Метц" и "Кан" разошлись миром.

Чемпионат Франци

Лига 1

33-й тур

"Монпелье" - "Лорьян" - 2:0 (2:0)

Голы: Будебуз, 8 (1:0). Мбенза, 27 (2:0).

"Монпелье": Пьоннье, Илтон, Руссийон, Покорны, Мукьеле, Сессеньон, Будебуз (Силла, 84), Скири, Мунье, Иконе (Лан, 66), Мбенза (Долли, 66).

"Лорьян": Леконт, Сиани, Пейберн, Морейра, Ле Гофф, Беллюгу (Кабо, 59), Мвуемба Макенга, Марво (Лотоа, 73), Филиппото (Жанно, 72), Муканджо, Уорис.

Предупреждения: Беллюгу, 2. Пейберн, 55. Мунье, 76.

Судья: Тюаль.

Монпелье. Стадион "Ля Моссон".

"Ренн" - "Лилль" - 2:0 (2:0)

Голы: Мубеле, 3 (1:0). Сьо, 29 (2:0).

"Ренн": Костиль, Мексер, Каваре, Гнаньон, Фигейреду, Гуркюфф, Фернандеш (Шантом, 75), Андре, Прцич, Сьо (Юну, 89), Мубеле (Саид, 84).

"Лилль": Эньеама (Меньян, 65), Берья, Коршья, Алонсо, Мавуба (Кишна, 46), Амаду, Маркуш Лопеш, Шека, Эдер (Биссума, 46), Де Превиль, Эль-Гази.

Предупреждения: Берья, 55. Биссума, 76. Шантом, 85.

Судья: Абед.

Ренн. Стадион "Роазон Парк".

"Генгам" - "Тулуза" - 2:1 (0:0)

Голы: Бриан, 53 - с пенальти (1:0). Менди, 62 (2:0). Делор, 67 - с пенальти (2:1).

"Генгам": Юнссон, Сорбон, Санко, Марсал, Икоко, Дидо, Салибюр, Диалло (До, 80), Коко (Блас, 72), Бриан, Менди (Прива, 90+2).

"Тулуза": Лафон, Жюльен, Мубандже, Диоп, Аду, Трехо, Тойвонен (Сомалиа, 72), Думбья (Бодижер, 68), Делор, Жан, Брейтуэйт (Дурмаз, 62).

Предупреждения: Думбья, 24. Коко, 67. Блас, 75. Диоп, 81. Санко, 90+3.

Судья: Готье.

Генгам. Стадион "Стад дю Рудуру".

"Метц" - "Кан" - 2:2 (0:0)

Голы: Сарр, 65 (1:0). Сантини, 74 (1:1). Диабате, 83 (2:1). Роделен, 88 (2:2).

"Метц": Дидиллон, Синьорино, Бишевац, Фалетт, Бальиу, Коад, Манджек, Жуффр, Дукуре, Диабате (Мевлют Эрдинч, 87), Нгюетт (Сарр, 64).

"Кан": Веркутр, Женевуа (Дьоманде, 10), Да Силва, Себ (Бен Юссеф, 78), Бесса, Фере, Делаплас, Адеоти, Роделен, Сантини, Карамо.

Предупреждения: Адеоти, 56. Бишевац, 90+4.

Судья: Варела.

Метц. Стадион "Сен-Симфорьен".