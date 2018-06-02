"Ренн" не продлил контракт с Гуркюффом

"Ренн" объявил, что не будет продлевать контракт с полузащитником Йоанном Гуркюффом. Действующее соглашение истекает 30 июня 2018 года.

31-полузащитник играет за "Ренн" с 2015 года. В прошедшем сезоне в чемпионате Франции Гуркюфф сыграл в 10 матчах и забил один гол.

Ранее сообщалось, что француз может продолжить карьеру в "Генгаме" или одном из катарских клубов.