10:56 | Футбол — Франция

"Ренн" не продлил контракт с Гуркюффом


"Ренн" объявил, что не будет продлевать контракт с полузащитником Йоанном Гуркюффом. Действующее соглашение истекает 30 июня 2018 года.

31-полузащитник играет за "Ренн" с 2015 года. В прошедшем сезоне в чемпионате Франции Гуркюфф сыграл в 10 матчах и забил один гол.

Ранее сообщалось, что француз может продолжить карьеру в "Генгаме" или одном из катарских клубов.

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