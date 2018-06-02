"Ренн" не продлил контракт с Гуркюффом

"Ренн" объявил, что не будет продлевать контракт с полузащитником Йоанном Гуркюффом. Действующее соглашение истекает 30 июня 2018 года.
31-полузащитник играет за "Ренн" с 2015 года. В прошедшем сезоне в чемпионате Франции Гуркюфф сыграл в 10 матчах и забил один гол.
Ранее сообщалось, что француз может продолжить карьеру в "Генгаме" или одном из катарских клубов.
[PROS] 📝 Merci Yoann ! ➡ https://t.co/THHK71aFLo #FiertéRougeEtNoir 🔴⚫ pic.twitter.com/JdyTMcyuK0– Stade Rennais F.C. (@staderennais) 1 июня 2018 г.