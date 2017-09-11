"Ренн" на выезде обыграл "Марсель"

"Марсель" уступил "Ренну" в домашнем матче 5-го тура чемпионата Франции. Гости уже к 10-й минуте вели в счете с преимуществом в два мяча.

В турнирной таблице "Марсель" идет 10-м, а "Ренн" - 14-м.

Чемпионат Франции

Лига 1

5-й тур

"Марсель" - "Ренн" - 1:3 (0:2)

Голы: Хазри, 2 (0:1). Буриго, 10 (0:2). Гнаньон, 70 (0:3). Сансон, 87 (1:3).

Нереализованный пенальти: Мубеле, 90+2 (мимо).

"Марсель": Манданда, Эвра, Рами, Абденнур (Роланду, 72), Сакаи (Б.Сарр, 38), Сертик, Товен, Сансон, Лопес (Замбо, 58), Пайет, Жермен.

"Ренн": Коубек, Бааль, Траоре, Гнаньон, Ниамси, Андре (Леа Силики, 87), Хазри (Мауасса, 60), Прцич, Буриго, И.Сарр, Мубеле.

Предупреждения: Сансон, 15. Эвра, 27. Рами, 29. Абденнур, 61. Андре, 83. Сертик, 88. Роланду, 90.

Судья: Готье.

10 сентября. Марсель. Стадион "Велодром".