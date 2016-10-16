18:11 | ФУТБОЛ — Франция

"Ренн" и "Бордо" сыграли вничью

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"Ренн" и "Бордо" в матче 9-го тура чемпионата Франции сыграли вничью - 1:1.

Чемпионат Франции

Лига 1

9-й тур

"Ренн" - "Бордо" - 1:1 (1:0)

Голы: Контенто, 44 - в свои ворота (1:0). Паллуа, 66 (1:1).

"Ренн": Костиль, Данзе, Бааль, Мендеш, Мексер, Андре, Нтеп Мадиба, Прцич, Юну (Саид, 73), Грощицки (Диакаби, 79), Сьо.

"Бордо": Каррассо, Контенто, Паллуа, Сабали, Левчук, Тулалан, Сертик, Унас, Малком (Камано, 73), Менез (Плашил, 88), Ролан (Лаборд, 82).

Предупреждения: Паллуа, 45. Унас, 45+1. Андре, 81.

Судья: Милло.

16 октября. Ренн. Стадион Roazhon Park (Stade de la Route de Lorient).

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/foreign/france/league1/2016-2017/

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