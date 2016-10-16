"Ренн" и "Бордо" сыграли вничью

"Ренн" и "Бордо" в матче 9-го тура чемпионата Франции сыграли вничью - 1:1.
Чемпионат Франции
Лига 1
9-й тур
"Ренн" - "Бордо" - 1:1 (1:0)
Голы: Контенто, 44 - в свои ворота (1:0). Паллуа, 66 (1:1).
"Ренн": Костиль, Данзе, Бааль, Мендеш, Мексер, Андре, Нтеп Мадиба, Прцич, Юну (Саид, 73), Грощицки (Диакаби, 79), Сьо.
"Бордо": Каррассо, Контенто, Паллуа, Сабали, Левчук, Тулалан, Сертик, Унас, Малком (Камано, 73), Менез (Плашил, 88), Ролан (Лаборд, 82).
Предупреждения: Паллуа, 45. Унас, 45+1. Андре, 81.
Судья: Милло.
16 октября. Ренн. Стадион Roazhon Park (Stade de la Route de Lorient).
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/france/league1/2016-2017/