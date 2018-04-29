"Ренн" добыл волевую победу в матче с "Тулузой"

В матче 35-го тура чемпионата Франции "Ренн" обыграл "Тулузу" на своем поле со счетом 2:1. Эта победа позволила "Ренну" догнать "Ниццу" и выйти на шестое место в таблице лиги 1.

Чемпионат Франции

Лига 1

35-й тур

"Ренн" – "Тулуза" – 2:1 (1:1)

Голы: Гнаньон, 17 – в свои ворота (0:1). Леа Силики, 39 (1:1). Буриго, 47 (2:1).

"Ренн": Коубек, Данзе (Сако, 56), Бенсебаини, Гнаньон, Желен, Андре, Хазри, Прцич (Мексер, 79), Буриго, Леа Силики, Сарр (Зеффан, 72).

"Тулуза": Лафон, Жюльен, Мубандже (Дурмаз, 89), Диоп, Аду, Каюзак, Имбула (Мубеле, 66), Сангаре, Градель, Саного, Делор.Предупреждения: Леа Силики, 50. Градель, 50.

Удаление: Леа Силики, 70.

Судья: Жошем (Франция).