Реми Гард отказался возглавить "Лорьян"

Французский специалист Реми Гард ответил отказом на предложение "Лорьяна" возглавить команду, сообщает Ouest France. О причинах такого решения информации нет. Тем не менее, клуб уже связался с другим кандидатом - Юбером Фурнье, который хочет вернуться к активной тренерской деятельности. На прошлой неделе "Лорьян" уволил Сильвена Риполля, под руководством которого в этом сезоне команда набрала всего 6 очков.

- Мне нечего скрывать, - отметил Фурнье. - Я был приглашен президентом "Лорьяна" на встречу, чтобы обсудить текущую ситуацию в клубе. Однако никакого решения пока не было принято. "Лорьян" заслуживает того, чтобы быть выше, чем он находится сейчас.