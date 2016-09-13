Реми Гард: "Косьельни лучше Тиагу Силвы"

Бывший тренер "Астон Виллы" и "Лиона" Реми Гард считает, что защитник "Арсенала" Лоран Косьельни сильнее своего коллеги по амплуа Тиагу Силвы из "ПСЖ". Сегодня парижане сыграют с "канонирами" в матче 1-го тура Лиги чемпионов.

- Сейчас Косьельни лучше Тиагу Силвы, - цитирует L'Equipe Гарда. - Мне нравится его темп, сдержанность. С организованностью и опытом он стал лидером обороны "Арсенала", а также хорошим наставником. Лоран делает других защитников лучше. Тиагу Силва в "ПСЖ" получил прозвище "Монстр", но он его не оправдывает.