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Реми Гард: "Косьельни лучше Тиагу Силвы"

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Бывший тренер "Астон Виллы" и "Лиона" Реми Гард считает, что защитник "Арсенала" Лоран Косьельни сильнее своего коллеги по амплуа Тиагу Силвы из "ПСЖ". Сегодня парижане сыграют с "канонирами" в матче 1-го тура Лиги чемпионов.

- Сейчас Косьельни лучше Тиагу Силвы, - цитирует L'Equipe Гарда. - Мне нравится его темп, сдержанность. С организованностью и опытом он стал лидером обороны "Арсенала", а также хорошим наставником. Лоран делает других защитников лучше. Тиагу Силва в "ПСЖ" получил прозвище "Монстр", но он его не оправдывает.

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