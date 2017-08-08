"Ред Стар" выбил "Осер" из Кубка лиги, "Ланс" обыграл "Аяччо"

Во Франции прошли матчи 1-го раунда нового розыгрыша Кубка лиги. "Ред Стар" в серии пенальти выиграл у "Осера", "Ланс" одержал волевую победу над "Аяччо", "Гавр" и "Ним" на двоих забили 8 мячей, а "Сошо" проиграл "Валансьену".

Также в следующую стадию турнира вышел "Нанси", которому не пришлось играть из "Бастией", так как корсиканский клуб лишили профессионального статуса и исключили из Кубка лиги.

Кубок лиги

1-й раунд

"Стад Лаваллуа" - "Лорьян" - 1:1 д.в. (1:0, 0:1, 0:0). Пенальти - 3:4

"Шатору" - "Клермон Фут" - 0:1 (0:0)

"Тур" - "Ньор" - 4:1 (2:0)

"Бур-ан-Бресс-Перонна" - "Реймс" - 0:1 (0:1)

"Валансьен" - "Сошо" - 3:1 (2:0)

"Гавр" - "Ним" - 4:4 д.в. (0:2, 4:2, 0:0). Пенальти - 5:4

"Кевийи-Руан" - "Орлеан" - 0:1 (0:1)

"Ред Стар" - "Осер" - 1:1 д.в. (1:0, 0:1, 0:0). Пенальти - 6:5

"Газелек" - "Кретей" - 0:0 д.в. (0:0, 0:0, 0:0). Пенальти - 6:5

"Пари ФК" - "Брест" - 0:0 д.в. (0:0, 0:0, 0:0). Пенальти - 4:3

"Ланс" - "Аяччо" - 2:1 (0:1)