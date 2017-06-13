"Реал" может выкупить Мбаппе и оставить в "Монако" до конца сезона

"Реал" готов приобрести нападающего "Монако" Кильяна Мбаппе и отдать его во французский клуб в аренду на один сезон. Как утверждает AS, такой вариант развития карьеры подходит 18-летнему французу, который хочет попасть на чемпионат мира.

Ранее в СМИ появилось сообщение о том, что "Реал" и "Манчестер Сити" готовы заплатить 135 миллионов евро за Мбаппе, а "Арсенал" готовит предложение в размере 150 миллионов евро. Также игроком интересуется "ПСЖ".

В прошедшем сезоне форвард провел 44 матча во всех турнирах, в которых забил 26 мячей и сделал 14 голевых передач.