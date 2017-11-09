Раймон Доменек: "Есть две сборные Франции: с Канте и без него"

Бывший главный тренер сборной Франции Раймон Доменек заявил, что полузащитник Н'Голо Канте очень важен для национальной команды. Хавбек в марте прошлого года дебютировал в сборной Франции и с тех пор сыграл в 20 матчах и забил 1 гол.

- Всем понятно, что есть две сборные Франции: одна с Канте в составе, и та, где его нет, – цитирует Goal Доменека. - Его не видно в игре, но если посмотреть внимательно, то можно заметить всю работу, которую он проделывает. Он – символ, он делает других лучше. Если я возглавлю большой клуб, то первым, кого я подпишу, будет Канте. Он всегда улыбается, у тренеров никогда не возникнет проблем с ним.