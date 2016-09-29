Раванелли может возглавить "Марсель"

Новое руководство "Марселя", которое до конца года возьмет полное управление клубом на себя, намерено подыскать нового главного тренера команде. Как сообщает La Provence, одним из кандидатов на пост наставника провансальцев стал экс-игрок "Марселя" Фабрицио Раванелли. Причем итальянец имеет не такой большой тренерский опыт. Он трудился в юношеской команде "Ювентуса", а главным тренером был только в "Аяччо", который покинул в 2013 году. Сам специалист не исключил, что вернется в "Марсель", который сейчас возглавляет Франк Пасси.

Напомним, что новым владельцем "Марселя" будет американец Фрэнк Маккорт, который назначит президентом клуба своего советника Жака-Анри Эйро.