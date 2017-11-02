Раскол между Эмери и Неймаром усиливается?

Отношения между главным тренером "ПСЖ" Унаи Эмери и форвардом команды Неймаром ухудшаются. Как сообщает Le Parisien, раскол начался с конфликта бразильца с Эдинсоном Кавани за право исполнять пенальти. Тогда Эмери не занял однозначной позиции в пользу Неймара, что его задело.

По данным источника, также Неймар регулярно высказывает недовольство теми или иными методами работы Эмери. На сторону форварда встают и его соотечественники Дани Алвес и Тиагу Силва, которые стараются не упоминать Эмери и дистанцироваться от фигуры тренера.