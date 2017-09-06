Раньери недоволен трансферной кампанией "Нанта"

Главный тренер "Нанта" Клаудио Раньери заявил, что остался недоволен трансферной работой клуба минувшим летом. Итальянский специалист в июле возглавил "канареек".

- Президент сделал все возможное, чтобы удовлетворить мои запросы, - цитирует Ouest-France Раньери. Теперь, если вы спросите меня, счастлив ли я, ответ будет отрицательным. Я не доволен, но я понимаю трудности работы на трансферном рынке. Это окно было тяжелым для меня. Я отказался от некоторых игроков, но почти всегда я говорил "Да" игрокам, которых мне предлагали, только для того, чтобы узнать, что их невозможно подписать.