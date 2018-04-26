14:08 | Футбол — Франция

Раньери не присутствовал на 75-летии "Нанта", потому что не нашел места на парковке


Главный тренер "Нанта"  Клаудио Раньери объяснил, почему не присутствовал на торжествах по поводу 75-летия клуба. Это усилило слухи о том, что между итальянцем и руководством "Нанта" существуют напряженные отношения.

– Когда я приехал к месту проведения вечеринки, на стоянке было слишком много машин, – цитирует Le Figaro Раньери. – Невозможно было подъехать. Я сказал об этом президенту, сказал, что не могу попасть на вечеринку. Поэтому попросил водителя поехать в аэропорт. Мне нужно было лететь в Лондон, где моя квартира пострадала от затопления.

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