Раньери не присутствовал на 75-летии "Нанта", потому что не нашел места на парковке

Главный тренер "Нанта" Клаудио Раньери объяснил, почему не присутствовал на торжествах по поводу 75-летия клуба. Это усилило слухи о том, что между итальянцем и руководством "Нанта" существуют напряженные отношения.

– Когда я приехал к месту проведения вечеринки, на стоянке было слишком много машин, – цитирует Le Figaro Раньери. – Невозможно было подъехать. Я сказал об этом президенту, сказал, что не могу попасть на вечеринку. Поэтому попросил водителя поехать в аэропорт. Мне нужно было лететь в Лондон, где моя квартира пострадала от затопления.