Рами сделал предложение Андерсон. В ответ она бросила чемпиона мира

Актриса и модель Памела Андерсон рассталась с чемпионом мира в составе сборной Франции, защитником "Марселя" Адилем Рами, утверждает TMZ. По информации источников из окружения 51-летней американки канадского происхождения, разрыв произошел после того, как 32-летний футболист сделал ей предложение.

Портал утверждает, что после победы на ЧМ-2018 Рами подарил Андерсон кольцо Картье в качестве намека на скорый брак. Когда защитник предложил актрисе руку и сердце, та ответила отказом. Затем она отдала подаренное кольцо своему старшему сыну Брендону.

Отношения между Рами и Андерсон начались весной 2017 года. В начале этого года они стали жить вместе. После разрыва модель съехала от футболиста, но не стала покидать Францию.