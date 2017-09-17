Рафаэл: "В Call of Duty я все время побеждал Неймара"

Защитник "Лиона" Рафаэл да Силва отметил, что знает, как справиться с нападающим "ПСЖ" Неймаром. Парижане встретятся с лионцами сегодня в 22.00 по московскому времени.

– Мы с Неймаром играли в Call of Duty, и я все время его побеждал, – цитирует Le Parisien да Силву. – Он говорил, что на футбольном поле все было бы иначе. Надо дать ему мяч и посмотреть (смеется). Если есть у кого-то рецепт по остановке Неймара, то у меня. Я его хорошо знаю, хотя этого недостаточно. Он бывает неуловим, он очень быстр. Нужно постараться не дать ему развить скорость и максимально сдерживать.