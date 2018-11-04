Радамель Фалькао: "В "Монако" все обеспокоены"

Нападающий "Монако" Радамель Фалькао выразил обеспокоенность по поводу того, что команде давно не удается победить. После последнего поражения от "Реймса" (0:1) монегаски опустились на 19-е место в лиге 1.

– Мы должны продолжать верить и работать, чтобы все изменить, – цитирует AFP Фалькао. – Нас ждет тяжелая игра в Лиге чемпионов во вторник с "Брюгге". Это важнейший матч. Конечно, мы очень обеспокоены. Мы в тяжелом положении, потому что не можем победить. Нужно отдать все, чтобы добыть победу. "Реймс" очень хорошо защищался и смог забить. Защита – это сильнейшая сторона этой команды. Она не давала нам места. Мы должны сохранять единство, только так справимся.