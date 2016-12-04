Радамель Фалькао: "Мой адвокат всегда давал информацию властям о налогах"

Нападающий "Монако" Радамель Фалькао уверен в том, что его нельзя обвинить в уклонении от уплаты налогов. Ранее сайт Football Leaks опубликовал документы, свидетельствующие об использовании колумбийцем офшоров для ухода от налогов в Испании, когда он играл за "Атлетико".

– Когда испанские власти просили какую-то информацию, мы ее через моего адвоката предоставляли, – цитирует L’Equipe Фалькао. – Юристы в курсе ситуации. Я больше ничего не могу сделать. Сосредоточен на том, что умею, на игре в футбол. Говорят, что мой агент тоже подозревается. Но я ничего не знаю о его делах. Все в руках адвокатов. Мы с властями всегда сотрудничали.