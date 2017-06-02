Радамель Фалькао: "Монако" по плечу самые сложные задачи"

Капитан "Монако" Радамель Фалькао рад подписанию нового контракта с монегасками. Форвард не сомневается, что команде по плечу самые сложные задачи.

Напомним, что соглашение с нападающим, который в минувшем сезоне забил за клуб 30 голов во всех турнирах, рассчитано до 2020 года.

- Я рад, что продолжу выступать в "Монако", - приводит клубная пресс-служба слова Фалькао. - После невероятного сезона, в котором я вновь обрел себя, у меня было только одно желание: продолжить эту чудесную историю! Я убежден, что наш проект будет не менее захватывающим и в следующем сезоне. Я верю, что нам по плечу самые сложные задачи...