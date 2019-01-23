"Рад, что буду выступать за исторический клуб". Балотелли - о переходе в "Марсель"

Новичок "Марселя" Марио Балотелли признался, что всегда хотел играть за эту команду. 28-летний итальянский форвард присоединился к бело-голубым в среду.

- Надеюсь, что смогу порадовать фанатов, - приводит слова Балотелли Football Italia. - Здесь фантастическая база, а также стадион. Я знал, что рано или поздно буду выступать за эту команду. Это исторический клуб, известный во всем мире. Я приложу все усилия, чтобы помочь своим партнерам по команде. В первой части сезона мне не повезло, но я рассчитываю поднять свою результативность.

В текущем сезоне Балотелли выступал за "Ниццу", в составе которой провел 10 игр и не отметился результативными действиями.

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