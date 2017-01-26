"ПСЖ" заплатил "Бенфике" 30 миллионов евро за 20-летнего нападающего

"Бенфика" на официальном сайте объявила подробности перехода в "ПСЖ" нападающего Гонсалу Гедеша. Как сообщает пресс-служба португальского клуба, парижане заплатили за 20-летнего игрока 30 миллионов евро. Кроме того, если парижане захотят продать форварда, вошедшего в число 40 лучших футболистов Европы 2016 года в возрасте до 21 года, они будут обязаны выплатить "Бенфике" 7 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Гедеш провел 28 матчей, забив семь мячей и сделав семь голевых передач.