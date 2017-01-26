13:11 26 января | ФУТБОЛ — Франция

"ПСЖ" заплатил "Бенфике" 30 миллионов евро за 20-летнего нападающего

0
0
0
1

"Бенфика" на официальном сайте объявила подробности перехода в "ПСЖ" нападающего Гонсалу Гедеша. Как сообщает пресс-служба португальского клуба, парижане заплатили за 20-летнего игрока 30 миллионов евро. Кроме того, если парижане захотят продать форварда, вошедшего в число 40 лучших футболистов Европы 2016 года в возрасте до 21 года, они будут обязаны выплатить "Бенфике" 7 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Гедеш провел 28 матчей, забив семь мячей и сделав семь голевых передач.

0
0
0
1
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

Урфин Джюс

Вот молодцы португалы! Вот так надо зарабатывать настоящие, а не виртуальные деньги! А надо всего лишь наладить работу детских школ..

13:46 26 января

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ