"ПСЖ" заплатил "Бенфике" 30 миллионов евро за 20-летнего нападающего

"Бенфика" на официальном сайте объявила подробности перехода в "ПСЖ" нападающего Гонсалу Гедеша. Как сообщает пресс-служба португальского клуба, парижане заплатили за 20-летнего игрока 30 миллионов евро. Кроме того, если парижане захотят продать форварда, вошедшего в число 40 лучших футболистов Европы 2016 года в возрасте до 21 года, они будут обязаны выплатить "Бенфике" 7 миллионов евро.
В нынешнем сезоне Гедеш провел 28 матчей, забив семь мячей и сделав семь голевых передач.
Урфин Джюс
Вот молодцы португалы! Вот так надо зарабатывать настоящие, а не виртуальные деньги! А надо всего лишь наладить работу детских школ..
13:46 26 января