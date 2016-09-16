"ПСЖ" забил шесть мячей в ворота "Кана"

В матче 5-го тура чемпионата Франции "ПСЖ" на выезде разгромил "Кан" со счетом 6:0. Четыре мяча уже в первом тайме забил форвард парижан Эдинсон Кавани.

Отметим, что предыдущий матч этих команд закончился с таким же счетом.

Чемпионат Франции

Лига 1

5-й тур

"Кан" - "ПСЖ" - 0:6 (0:4)

Голы: Кавани, 12 (0:1). Кавани, 23 - с пенальти (0:2). Кавани, 38 (0:3). Кавани, 45+1 (0:4). Лукас, 67 (0:5). Огюстен, 78 (0:6).

"Кан": Веркутр, Женевуа, Бен Юссеф, Да Силва, Себ (Дьоманде, 46), Бесса, Фере, Роделен, Базиль (Адеоти, 46), Сантини, Карамо (Имору, 68).

"ПСЖ": Ареола, Максвелл, Менье, Маркиньюс, Кимпембе, Матюиди (Тиагу Мотта, 68), Крыховяк, Рабьо, Кавани (Хесе, 46), Ди Мария (Огюстен, 61), Лукас.

Предупреждения: Бен Юссеф, 22. Кимпембе, 60.

Судья: Тюрпен (Франция).