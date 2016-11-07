"ПСЖ" забил "Ренну" четыре безответных гола

"ПСЖ" нанес крупное поражение "Ренну" в матче 12-го тура чемпионата Франции со счетом 4:0. Первый гол гости забили в свои воротами сами. После этого мячами отметились Эдинсон Кавани, Адриен Рабьо и Марко Верратти. Парижане набрали 26 очков и делят второе место в турнирной таблице с "Монако". Лидирует в лиге 1 "Ницца", у которой на три балла больше.

Чемпионат Франции

Лига 1

12-й тур

"ПСЖ" – "Ренн" – 4:0 (2:0)

Голы: Фернандеш, 31 – в свои ворота (1:0). Кавани, 42 (2:0). Рабьо, 67 (3:0). Верратти, 79 (4:0).

"ПСЖ": Трапп, Тиагу Силва, Максвелл, Орье, Маркиньюс, Матюиди (Тиагу Мотта, 61), Верратти, Рабьо, Кавани (Хесе, 45+2), Ди Мария, Лукас (Бен Арфа, 69).

"Ренн": Костиль, Данзе, Бааль, Мендеш, Бенсебаини (Жанвье, 63), Гнаньон, Гуркюфф, Фернандеш, Нтеп Мадиба (Диакаби, 78), Энрике (Грощицки, 56), Сьо.

Предупреждения: Мендеш, 48. Энрике, 50. Маркиньюс, 61.

Судья: Делерю (Франция).

Париж. Стадион "Парк де Прэнс".