"ПСЖ" забил пять мячей в ворота "Лорьяна", "Лион" добился четвертой победы подряд

В матче 19-го тура чемпионата Франции "ПСЖ" разгромил "Лорьян" со счетом 5:0, прервав серию из трех игр без побед в лиге 1. В другом поединке "Лион" обыграл "Анже" (2:0), добившись четвертой победы кряду.

Чемпионат Франции

Лига 1

19-й тур

"ПСЖ" – "Лорьян" – 5:0 (2:0)

Голы: Менье, 25 (1:0). Туре, 44 – в свои ворота (2:0). Тиагу Силва, 50 (3:0). Кавани, 63 – с пенальти (4:0). Лукас, 70 (5:0).

"ПСЖ": Трапп, Тиагу Силва, Кюрзава, Менье, Маркиньюс, Тиагу Мотта (Крыховяк, 68), Матюиди (Иконе, 74), Верратти, Нкунку, Кавани (Огюстен, 77), Лукас.

"Лорьян": Делекруа, Сиани, Туре, Лотоа (Гендузи, 61), Ле Гофф, Мвуемба Макенга, Марво, Меслуб, Муканджо (Жанно, 53), Уорис (Кабо, 42), Коффи.

Предупреждение: Делекруа, 62.

Судья: Амель (Франция).

"Метц" – "Генгам" – 2:2 (1:0)

Голы: Нгюетт, 12 (1:0). Бриан, 49 (1:1). Бриан, 74 (1:2). М.Э.Диалло, 90+2 – в свои ворота (2:2).

"Метц": Оберозер, Ассу-Экотто, Фалетт, Милан, Ривьере, Коад, Манджек (Молле, 73), Дукуре, Сарр (Эн, 72), Нгюетт (А.Диалло, 81), Вьон.

"Генгам": Юнссон, Ангуа, Кербрат, Марсал, Икоко, Дидо (Жиресс, 46), Салибюр, М.Э.Диалло, До, Бриан, Менди (Де Пов, 63).

Предупреждения: Коад, 45. Салибюр, 66. Вьон, 83.

Судья: Дезьяж (Франция).

"Лион" – "Анже" – 2:0 (1:0)

Голы: Ляказетт, 9 (1:0). Фекир, 84 (2:0).

"Лион": Антони Лопеш, Жалле, Морель (Рыбус, 46), Янга-Мбива, Диакаби, Вальбуэна (Ферри, 82), Гоналон, Геззаль (Корне, 67), Фекир, Тузар, Ляказетт.

"Анже": Мишель, Траоре, Павлович, Тома, Мансо, Мангани (Саихи, 88), Ндой, Сантамария, Капель, Дьедиу (Токо Экамби, 59), Пепе (Сюню, 65).

Предупреждения: Дьедиу, 34. Павлович, 77.

Судья: Шнайдер (Франция).

"Нант" – "Монпелье" – 1:0 (1:0)

Гол: Лукас Лима, 12 – с пенальти.

"Нант": Дюпе, Джиджи, Дюбуа, Диегу Карлос, Лукас Лима, Жилле, Туре, Илоки (Ронжье, 73), Арит (Вискаррондо, 86), Сала, Стемпиньски (Качаниклич, 61).

"Монпелье": Пьоннье, Илтон, Конгре (Реми, 70), Руссийон, Деплань (Камара, 84), Сессеньон, Лан, Силла (Бериго, 53), Сансон, Скири, Мунье.

Предупреждения: Джиджи, 54. Диегу Карлос, 88.

Судья: Абед (Франция).

"Бастия" – "Марсель" – 1:2 (0:1)

Голы: Гомис, 8 (0:1). Джикю, 83 (1:1). Нжи, 90+1 (1:2).

"Бастия": Лека, Маранж, Пейберн, Сиони, Мостефа, Кейта, Нгандо, Сен-Максимен (Распентино, 87), Кулибали, Бифума (Нанжис, 72), Диалло (Джикю, 26).

"Марсель": Пеле, Фанни, Роланду, Сакаи, Рекик, Венкер, Кабелла (Нжи, 89), Товен, Лопес (Диарра, 79), Замбо, Гомис (Сарр, 63).

Предупреждения: Гомис, 30. Сиони, 61. Венкер, 75. Лопес, 77.

Судья: Милло (Франция).