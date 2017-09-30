Уличная атлетика при поддержке Datsun
19:58 | Футбол — Франция

"ПСЖ" забил 6 голов "Бордо", Кавани уступил пенальти Неймару


"ПСЖ" разгромил "Бордо" в матче 8-го тура чемпионата Франции - 6:2. Дубль оформил форвард парижан Неймар. Второй мяч он забил с пенальти, право пробить который ему уступил Эдинсон Кавани.

"ПСЖ" в турнирной таблице вышел в единоличные лидеры.

Чемпионат Франции

Лига 1

8-й тур

"ПСЖ" - "Бордо" - 6:2 (5:1)

Голы: Неймар, 5 (1:0). Кавани, 12 (2:0). Менье, 21 (3:0). Санкаре, 31 (3:1). Неймар, 40 - с пенальти (4:1). Дракслер, 45 (5:1). Мбаппе, 58 (6:1). Малком, 90 - с пенальти (6:2). 

"ПСЖ": Ареола, Менье, Маркиньюс, Кимпембе, Берчиче, Верратти (Нкунку, 79), Рабьо (Ло Сельсо, 70), Дракслер, Мбаппе, Кавани (Ди Мария, 61), Неймар.

"Бордо": Костиль, Сабали (Левчук, 34), Йованович, Пелланар, Отавиу, Тулалан, Лерагер, Санкаре, Малком, Камано (Кафу, 75), Де Превиль (Менди, 56).

Предупреждения: Йованович, 39. Менье, 45+1. Санкаре, 64. 

Судья: Летексье.

Трансляция матча "ПСЖ" - "Бордо"

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/foreign/france/league1/2017-2018/

Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий