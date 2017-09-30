"ПСЖ" забил 6 голов "Бордо", Кавани уступил пенальти Неймару

"ПСЖ" разгромил "Бордо" в матче 8-го тура чемпионата Франции - 6:2. Дубль оформил форвард парижан Неймар. Второй мяч он забил с пенальти, право пробить который ему уступил Эдинсон Кавани.
"ПСЖ" в турнирной таблице вышел в единоличные лидеры.
Чемпионат Франции
Лига 1
8-й тур
"ПСЖ" - "Бордо" - 6:2 (5:1)
Голы: Неймар, 5 (1:0). Кавани, 12 (2:0). Менье, 21 (3:0). Санкаре, 31 (3:1). Неймар, 40 - с пенальти (4:1). Дракслер, 45 (5:1). Мбаппе, 58 (6:1). Малком, 90 - с пенальти (6:2).
"ПСЖ": Ареола, Менье, Маркиньюс, Кимпембе, Берчиче, Верратти (Нкунку, 79), Рабьо (Ло Сельсо, 70), Дракслер, Мбаппе, Кавани (Ди Мария, 61), Неймар.
"Бордо": Костиль, Сабали (Левчук, 34), Йованович, Пелланар, Отавиу, Тулалан, Лерагер, Санкаре, Малком, Камано (Кафу, 75), Де Превиль (Менди, 56).
Предупреждения: Йованович, 39. Менье, 45+1. Санкаре, 64.
Судья: Летексье.
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/france/league1/2017-2018/