"ПСЖ" - явный фаворит матча с "Генгамом" по версии букмекеров

Сегодня состоится матч 2-го тура чемпионата Франции между "Генгамом" и "ПСЖ". Встреча в Генгаме начнется в 22.00 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Генгам" - "ПСЖ"

Прогноз Winline – П1 10.0 – Н 5.86 – П2 1.27

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Генгам" - "ПСЖ".

Прямая трансляция матча "Манчестер Юнайтед" - "Вест Хэм" – в воскресенье, 13 августа, на канале "Матч Футбол 3".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД

"Генгам": Юнссон - Икоко, Кербрат, Сорбон, Ребошу - Блас, До, Фири, Коко - Бриан, Салибур.

"ПСЖ": Ареола - Дани Алвес, Маркиньюс, Тиагу Силва, Кюрзава - Верратти, Тиагу Мотта, Рабьо - Ди Мария, Кавани, Пасторе.

ПОТЕРИ: Мартинс-Перейра (травма) - нет.