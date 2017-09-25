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16:34 | Футбол — Франция

"ПСЖ" выставил на трансфер 8 игроков, чтобы избежать исключения из ЛЧ

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УЕФА пообещал исключить "ПСЖ" из Лиги чемпионов, если клуб будет иметь проблемы с финансовым fair play, информирует AS. В связи с этим генеральный директор парижан Жан-Клод Блан выставил на трансфер восьмерых игроков клуба: Анхеля Ди МариюХавьера ПастореЛукаса МоуруЮлиана ДракслераАтема Бен АрфаТиагу СилвуБлеза Матюиди и Сержа ОрьеДвое последних были проданы в "Ювентус" и "Тоттенхэм" соответственно.

Напомним, что во время летнего трансферного окна "ПСЖ" купил у "Барселоны" Неймара за 222 миллиона евро. Кроме того, клуб арендовал у "Монако" Кильяна Мбаппе с последующим правом выкупа за 180 миллионов.

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КОММЕНТАРИИ (6)
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zoolord

Федун забирай всех - вот тебе реально красная икра на блюдечке.

17:27

crazysun78

Теперь неймарика восьмером будут бить?..

17:26

Очень плохой мальчик

Жан-Клод Блан: "Что то я очкую..."

17:14

titan2313

Это скорее всего отмазка от УЕФА!!!

17:10

Пови

Спартаку надо брать Ди Марию и Тьягу Силву

17:00

Millwall82

Эх какие игроки. Особенно нравится Дракслер, в Зенит бы такого.

16:43