"ПСЖ" выставил на трансфер 8 игроков, чтобы избежать исключения из ЛЧ

УЕФА пообещал исключить "ПСЖ" из Лиги чемпионов, если клуб будет иметь проблемы с финансовым fair play, информирует AS. В связи с этим генеральный директор парижан Жан-Клод Блан выставил на трансфер восьмерых игроков клуба: Анхеля Ди Марию, Хавьера Пасторе, Лукаса Моуру, Юлиана Дракслера, Атема Бен Арфа, Тиагу Силву, Блеза Матюиди и Сержа Орье. Двое последних были проданы в "Ювентус" и "Тоттенхэм" соответственно.
Напомним, что во время летнего трансферного окна "ПСЖ" купил у "Барселоны" Неймара за 222 миллиона евро. Кроме того, клуб арендовал у "Монако" Кильяна Мбаппе с последующим правом выкупа за 180 миллионов.
- Атем Бен Арфа
- Пари Сен-Жермен / ПСЖ
- Хавьер Пасторе
- Тиагу Силва
- Анхель Ди Мария
- Юлиан Дракслер
- Блез Матюиди
- Серж Орье
- Лукас Моура
zoolord
Федун забирай всех - вот тебе реально красная икра на блюдечке.
17:27
crazysun78
Теперь неймарика восьмером будут бить?..
17:26
Очень плохой мальчик
Жан-Клод Блан: "Что то я очкую..."
17:14
titan2313
Это скорее всего отмазка от УЕФА!!!
17:10
Пови
Спартаку надо брать Ди Марию и Тьягу Силву
17:00
Millwall82
Эх какие игроки. Особенно нравится Дракслер, в Зенит бы такого.
16:43