"ПСЖ" выставил на трансфер 8 игроков, чтобы избежать исключения из ЛЧ

УЕФА пообещал исключить "ПСЖ" из Лиги чемпионов, если клуб будет иметь проблемы с финансовым fair play, информирует AS. В связи с этим генеральный директор парижан Жан-Клод Блан выставил на трансфер восьмерых игроков клуба: Анхеля Ди Марию, Хавьера Пасторе, Лукаса Моуру, Юлиана Дракслера, Атема Бен Арфа, Тиагу Силву, Блеза Матюиди и Сержа Орье. Двое последних были проданы в "Ювентус" и "Тоттенхэм" соответственно.

Напомним, что во время летнего трансферного окна "ПСЖ" купил у "Барселоны" Неймара за 222 миллиона евро. Кроме того, клуб арендовал у "Монако" Кильяна Мбаппе с последующим правом выкупа за 180 миллионов.