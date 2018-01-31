"ПСЖ" вышел в финал Кубка лиги

"ПСЖ" на выезде переиграл "Ренн" (3:2) и вышел в финал Кубка лиги. Автором победного гола стал аргентинский хавбек Джовани Ло Сельсо.

Стоит отметить, что в этой игре нападающий парижан Кильян Мбаппе получил первую красную карточку сезона. Кроме того, арбитр удалил игрока после просмотра повтора момента.

Второй финалист определится в среду, в матче между "Монако" и "Монпелье"

Кубок французской лиги

1/2 финала

"Ренн" - "ПСЖ" - 2:3 (0:1)

Голы: Менье, 24 (0:1). Маркиньюс, 53 (0:2). Ло Сельсо, 58 (0:3). Сако, 85 (1:3). Прцич, 90+2 (2:3).

"Ренн": Диалло, Бааль, Траоре, Гнаньон, Желен, Гуркюфф (Сако, 45), Андре, Хазри (Леа Силики, 70), Прцич, Буриго, Сарр (Юну, 64).

"ПСЖ": Трапп, Берчиче, Менье, Маркиньюс, Кимпембе, Пасторе (Ло Сельсо, 45), Верратти, Рабьо (Диарра, 89), Ди Мария (Нкунку, 82), Неймар, Мбаппе.

Предупреждения: Сарр, 28. Прцич, 65. Траоре, 69. Леа Силики, 87. Неймар, 90+3.

Удаление: Мбаппе (П), 63.

Судья: Лесаж.

30 января. Ренн. Стадион "Роазон Парк".